РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Очаровательные ежи в тишине чащи шипят на шишки. Мыши решили сшить чалму для чайки .Птичка везет колючку на тачке. У Наташи и Гриши чаепитие. Наши малыши ищут перчатки и карандаши. Олег и Вася шли из шк...

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РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Очаровательные ежи в тишине чащи шипят на шишки. Мыши решили сшить чалму для чайки .Птичка везет колючку на тачке. У Наташи и Гриши чаепитие. Наши малыши ищут перчатки и карандаши. Олег и Вася шли из школы падал густой снег. Мальчики спустились к реке. Вася побежал по льду. Хрупкий лед треснул. Вася чуть не упал в воду. Ребята поспешили к дому

Автор: Гость