РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Очаровательные ежи в тишине чащи шипят на шишки. Мыши решили сшить чалму для чайки .Птичка везет колючку на тачке. У Наташи и Гриши чаепитие. Наши малыши ищут перчатки и карандаши. Олег и Вася шли из шк...
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РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ Очаровательные ежи в тишине чащи шипят на шишки. Мыши решили сшить чалму для чайки .Птичка везет колючку на тачке. У Наташи и Гриши чаепитие. Наши малыши ищут перчатки и карандаши. Олег и Вася шли из школы падал густой снег. Мальчики спустились к реке. Вася побежал по льду. Хрупкий лед треснул. Вася чуть не упал в воду. Ребята поспешили к дому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-ча-ро-ва-тель-ны-е е-жи в ти-ши-не ча-щи ши-пят на шиш-ки. мы-ши ре-ши-ли сшить чал-му для чай-ки. птич-ка ве-зет ко-люч-ку на тач-ке. у На-та-ши и Гри-ши ча-е-пи-ти-е. На-ши ма-лы-ши и-щут пер-чат-ки и ка-ран-да-ши. О-лег и Ва-ся шли из шко-лы па-дал гус-той снег.маль-чи-ки спус-ти-лись к ре-ке . Ва-ся по-бе-жал по льду. хруп-кий лед трес-нул. Ва-ся чуть не у-пал в во-ду. ре-бя-та пос-пе-ши-ли к до-му.
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