Сравните числа x и y число x=0,000064 y=(4*10^-2)^3 записать большее
Алгебра
Сравните числа x и y число x=0,000064 y=(4*10^-2)^3 записать большее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10^-2=(1/10)^2=1/100=0.01 y= (4*10^-2)^3 = (4*(1/10)^2)^3 = (4*0.01)^3 = 0.000064 y=0.000064 x=0.000064 следовательно они =
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