Найдите значение выражения 4/7 * 35/36 * 3/5
Математика
Найдите значение выражения 4/7 * 35/36 * 3/5
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4/7×35/36×3/5=1/3...........
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