Какие железы участвуют в гуморальной регуляции деятельности организма
Биология
Какие железы участвуют в гуморальной регуляции деятельности организма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипофиз, эпифиз, щитовидную и паращитовидную железы, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1.Определите количество вещества , которому соответствует 44,8л азота. 2.Определите массу соли , которая образуется при взаимодействии 4,9г серно...
Математика
На клетчатой бумаге нарисован квадрат 250×250. Какое наибольшее число клеток этого квадрата сможет разрезать прямая?
Математика