Какие железы участвуют в гуморальной регуляции деятельности организма

Биология
Какие железы участвуют в гуморальной регуляции деятельности организма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипофиз, эпифиз, щитовидную и паращитовидную железы, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы. 
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