1.Определите количество вещества , которому соответствует 44,8л азота. 2.Определите массу соли , которая образуется при взаимодействии 4,9г серной кислоты с гидрооксидом натрия.

Химия

1.Определите количество вещества , которому соответствует 44,8л азота. 2.Определите массу соли , которая образуется при взаимодействии 4,9г серной кислоты с гидрооксидом натрия.

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