1.Определите количество вещества , которому соответствует 44,8л азота. 2.Определите массу соли , которая образуется при взаимодействии 4,9г серной кислоты с гидрооксидом натрия.

Химия
1.Определите количество вещества , которому соответствует 44,8л азота. 2.Определите массу соли , которая образуется при взаимодействии 4,9г серной кислоты с гидрооксидом натрия.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) дано: V(N₂) = 44,8 л найти: n(N₂) решение: n(N₂) = V\Vm = 44,8 л\22,4 л = 2 моль Ответ: 2 моль 2) в фото
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