X^3-2x-4=0 HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!

Математика
X^3-2x-4=0 HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим на множители методом группировки x³-2x-4=x³-4x+2x-4=(x³-4x)+(2x-4)=x(x²-4)+2(x-2)=x(x-2)(x+2)+2(x-2)= =(x-2)[x(x+2)+2]=(x-2)(x²+2x+2)=0 каждую скобку приравняем к 0 1) x-2=0   x=2 2)x²+2x+2=0  дискриминант <0  действительных корней нет проверка 2³-2*2-4=8-4-4=0
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