X^3-2x-4=0 HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!

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Разложим на множители методом группировки x³-2x-4=x³-4x+2x-4=(x³-4x)+(2x-4)=x(x²-4)+2(x-2)=x(x-2)(x+2)+2(x-2)= =(x-2)[x(x+2)+2]=(x-2)(x²+2x+2)=0 каждую скобку приравняем к 0 1) x-2=0 x=2 2)x²+2x+2=0 дискриминант <0 действительных корней нет проверка 2³-2*2-4=8-4-4=0