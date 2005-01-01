Какие улицы, площади, учреждения, носят имя М.В.Ломоносова ?

Гость: Гость:

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Музей М. В. Ломоносова Российской Академии Наук Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова Архангельский городской лицей имени М. В. Ломоносова Гимназия Ломоносова в Риге Лицей им. М. В. Ломоносова в Йошкар-Оле Самарская средняя школа № 6 им. М. В. Ломоносова Гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» в Санкт-Петербурге Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова» в Москве Национальный горный университет им. М. В. Ломоносова в Днепропетровске Ломоносовская школа Предприятия: Ленинградский фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова — Ломоносовский фарфоровый завод /ЛФЗ/ (1925—2005 гг. ) Топонимика Географические объекты: Хребет Ломоносова Полуостров Ломоносова Кратер Ломоносов на Луне Мост Ломоносова через Фонтанку. Санкт-Петербург Населенные пункты, улицы, площади, станции метро, мосты: Город Ломоносов в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга Ломоносово (Денисовка и Мишанинская) — село в Холмогорском районе Архангельской области, на острове Куростров, на реке Северная Двина, родина М. В. Ломоносова Ломоносовский проспект в Москве Площадь Ломоносова в Санкт-Петербурге Площадь Ломоносова в Северодвинске Проспект Ломоносова в Архангельске Проспект Ломоносова в Саратове Улица Ломоносова в Альметьевскe Улица Ломоносова в Арсеньевe Улица Ломоносова в Барнауле Улица Ломоносова в Березниках Улица Ломоносова в Благовещенске Улица Ломоносова в Вельске Улица Ломоносова в Виннице Улица Ломоносова в Владимире (до 1923 г. — ул. Малая Сретенская) Улица Ломоносова в Воронеже Улица Ломоносова в Воркуте Улица Ломоносова в Волгограде Улица Ломоносова в Великом Новгороде Улица Ломоносова в Донецке Улица Ломоносова в Дубоссарах Улица Ломоносова в Екатеринбурге Улица Ломоносова в Жуковском Улица Ломоносова в Ижевске Улица Ломоносова в Кеми Улица Ломоносова в Киеве Улица Ломоносова в Кирове Улица Ломоносова в Кинешмае Улица Ломоносова в Кишинёве Улица Ломоносова в Кольчугине Улица Ломоносова в Коряжме Улица Ломоносова в Красноярске Улица Ломоносова в Краснодаре Улица Ломоносова в Луганске Улица Ломоносова в Мурманске Улица Ломоносова в Нижнем Новгороде Улица Ломоносова в Новороссийске Улица Ломоносова в Новосибирске Улица Ломоносова в Орле Улица Ломоносова в Раменском Улица Ломоносова в Риге Улица Ломоносова в Санкт-Петербурге Улица Ломоносова в Северодвинске Улица Ломоносова в Симферополе Улица Ломоносова в Смоленске Улица Ломоносова в Ставраполе Улица Ломоносова в Сочи Улица Ломоносова в Таганроге Улица Ломоносова в Таллине (1950—1991) Улица Ломоносова в Харькове Улица Ломоносова в Череповце Улица Ломоносова в Шадринске Улица Ломоносова в Шенкурскe Улица Ломоносова в Энгельсе Станция метро Ломоносовская в Санкт-Петербурге Cуперсовременный компьютер "Ломоносов" Имя М. В. Ломоносова в естествознании