Укажите лицо и число данных глаголов. Подберите и запишите к ним синонимы в том же лице и числе. Видете-...,врут...,мастерим-...,шагаешь....,берегу-...,смотрят-...,караулите-....

Русский язык

Укажите лицо и число данных глаголов. Подберите и запишите к ним синонимы в том же лице и числе. Видете-...,врут...,мастерим-...,шагаешь....,берегу-...,смотрят-...,караулите-....

Автор: Гость