Укажите лицо и число данных глаголов. Подберите и запишите к ним синонимы в том же лице и числе. Видете-...,врут...,мастерим-...,шагаешь....,берегу-...,смотрят-...,караулите-....

Русский язык
Укажите лицо и число данных глаголов. Подберите и запишите к ним синонимы в том же лице и числе. Видете-...,врут...,мастерим-...,шагаешь....,берегу-...,смотрят-...,караулите-....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видите - замечаете, врут - лгут мастерим - делаем, шагаешь - топаешь, берегу- сохраняю, смотрят - глядят, караулите - сторожите.
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