Помогите, пожалуйста, решить номера 6, 7 и 11, 12 заранее спасибо. Алгебра, 7 класс, Колягин, Ткачева, Проверь себя к главе 5. Даю 99 баллов
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить номера 6, 7 и 11, 12 заранее спасибо. Алгебра, 7 класс, Колягин, Ткачева, Проверь себя к главе 5. Даю 99 баллов
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