Помогите, пожалуйста, решить номера 6, 7 и 11, 12 заранее спасибо. Алгебра, 7 класс, Колягин, Ткачева, Проверь себя к главе 5. Даю 99 баллов

Алгебра

Помогите, пожалуйста, решить номера 6, 7 и 11, 12 заранее спасибо. Алгебра, 7 класс, Колягин, Ткачева, Проверь себя к главе 5. Даю 99 баллов

Автор: Гость