Деятельность каких желез и какие гормоны усиливают работу чердца и повышает кров??ное давление
Биология
Деятельность каких желез и какие гормоны усиливают работу чердца и повышает кров??ное давление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работу сердца и давление увеличивают гормоны адреналин и норадреналин. Они производятся в мозговом веществе надпочечников.
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