Чему равна сумма целого и смешанного числа
Математика
Чему равна сумма целого и смешанного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается смешанное число . Например: 1+ 3 1/7= 4 1/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трем операторам дали книгу на набор. Первый оператор набрал седьмую двадцатых, а второй оператор набрал оставшейся части 0,6, третий оператор набра...
Литература
Математика
Первый день Турист прошел 7,2 километров что составляет 3 8 всего намеченного пути Чему равен намеченный путь
Русский язык