Сочинение поход в ручной зоопарк

Гость: Гость:

Мы очень долго собирались пойти в зоопарк, но природа откладывала эту радость своими весенними дождями и непогодой. И вот настал этот долгожданный весенний тёплый солнечный день, располагавший к походу в зоопарк. Нашей малышке Марианночке на тот момент было 11 месяцев - возраст, когда всё неизвестное интересно, каждый день происходит новое открытие, хочется всё узнавать и везде быть. И зоопарк - отличный способ познакомить малышку с новым другим миром, миром животных. Взяв с собой кое-какую подкормку для животных, мы отправились.. . Первых, кого мы увидели, были утята, купающиеся в водоёме, на дочь они произвели большое впечатление, она сама, как любительница покупаться, готова была присоединиться к ним. Дальше мы наблюдали за медведями (бурые и белые медведи) , волками, обезьянами (белорукие гиббоны, шимпанзе, орангутанг, гориллы) , тиграми и львами. Что касается львов, то мы застали удивительную картину: попытки льва ухаживать за львицей, у них это какой-то особый ритуал - они издают звуки рёва, тем самым обращая внимание всех посетителей зоопарка. Ещё на Марианну произвёл впечатление страус. Когда мы подошли ближе, страусы стали поднимать свои восхитительные хвосты, чем очень рассмешили нас. А один страусёнок обратил внимание на нашу девочку, и они некоторое время смотрели друг на друга, видимо, не могли понять, что и кто это! Наше путешествие продолжалось. … Далее мы попали в секцию аквариума, в которой представлены самые разнообразные обитатели подводного мира - от рыб до редких пресноводных скатов и крабов из Южной Америки. В террариуме увидели крокодилов из Юго-Восточной Азии, разнообразных черепах (были даже совсем малюсенькие черепашки, которые на тот момент ели капусту - было так замечательно наблюдать за все происходящим) , а также змеи Средней Азии, Африки, Америки и другие экзотические рептилии. Наслаждались чириканьем попугаев, которых было более 1000 штук, и они все разговаривали между собой, одновременно. Слышать это было удивительно! В этот замечательный день, Марианна узнала много нового, например, что есть крокодилы и львы, узнала, как поют птицы и ревут тигры, увидела, что любит купаться не только она, но и совсем незнакомые ей птицы и животные… Подходя к каждой клетке зверя, птицы, к аквариуму с рыбами и черепахами, мы рассказывали ей, кто это, что он делает, какие звуки он/она/оно издаёт, те самым превращая наш поход в зоопарк в полезное и развивающее развлечения для нашей дочечки. Результат не заставил себя долго ждать, уже дома она рассказывала, кого видела (конечно, на своём языке) , рычала как тигр и показывала мишку косолапого. И сейчас, просматривая фотографии с зоопарка, Марианна с лёгкостью показывает на животное и называет его. Уверена, что следующий поход в зоопарк, уже не мы будем рассказывает ей про жителей зоопарка, а она нам.