Решите с помощью графиков систему уравнений 1) x+y=0 x+2y=2; 2) 2x-y=-1 x+y=-2

Гость: Гость:

1) х+у=0 прямая, проходит через точки (-2;2) и (2; -2) х+2у=2 прямая, проходит через точки (0;1) и (2;0) Графики пересекаются в точке (-2;2) 2) 2х-у=-1 прямая, проходит через точки (0;1) и (1;3) х+у=-2 прямая, проходит через точки (0;-2) и (-2; 0) Графики пересекаются в точке (-1;-1)