Помогите пж (4) и (5)
Алгебра
Помогите пж (4) и (5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаешь у строишь график первого и график второго находишь точки пересечения - это и есть корни этой системы
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