Помогите пожалуйста: В магазин привезли 167 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ём??ости с оливковым маслом. Сколько оливкового масла в одной ёмкости?

Математика

Помогите пожалуйста: В магазин привезли 167 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ём??ости с оливковым маслом. Сколько оливкового масла в одной ёмкости?

Автор: Гость