Помогите пожалуйста: В магазин привезли 167 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ём??ости с оливковым маслом. Сколько оливкового масла в одной ёмкости?

Математика
Помогите пожалуйста: В магазин привезли 167 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ём??ости с оливковым маслом. Сколько оливкового масла в одной ёмкости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 236-164=72литра. 2) 72:3=24литра в 1 ёмкости с оливковым маслом
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