А.И.Солженицын о чем его произведения Матренин двор ?

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В произведении "Матренин двор" Александр Исаевич Солженицын описывает жизнь трудолюбивой, умной, но очень одинокой женщины - Матрёны, которую никто не понимал и не ценил, но всякий пытался воспользоваться её трудолюбием и отзывчивостью. Само название рассказа "Матренин двор" можно истолковать по-разному. В первом случае, например, слово "двор" может означать просто уклад жизни Матрёны, её хозяйство, её чисто бытовые заботы и трудности. Во втором случае, пожалуй, можно сказать, что слово "двор" акцентирует внимание читателя на судьбе самого дома Матрёны, самого Матрёниного хозяйственного двора. В третьем случае - "двор" символизирует тот круг людей, которые были так или иначе заинтересованы в Матрене. В каждом из приведенных выше мною значений слова "двор" заключен безусловно тот трагизм, который присущ, пожалуй, образу жизни каждой женщины, похожей на Матрёну, но все же в третьем значении, как мне кажется, трагизм наиболее велик, так как здесь речь уже идет не о трудностях жизни и не об одиночестве, а о том, что даже смерть не может заставить людей задуматься однажды о справедливости и должном отношении к достоинствам человека. Гораздо сильнее в людях преобладает страх за себя, свою жизнь, без помощи того, другого, судьба которого их никогда не волновала. "Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода пометина. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие". Я думаю, что в этом случае складываются все три значения слова "двор", и каждое из этих значений отражает ту или иную трагическую картину: бездушность, мертвенность "живого двора", который окружал Матрену при жизни и в дальнейшем делил ее хозяйство; судьба самой Матрениной избы после смерти Матрены и при жизни Матрены; нелепая гибель Матрены. Главной особенностью литературного языка Солженицына является то, что Александр Исаевич сам дает пояснительную трактовку по многим репликам героев рассказа, и это приоткрывает нам ту завесу, за которой кроется само настроение Солженицына, его личное отношение к каждому из героев. Впрочем, у меня сложилось такое впечатление, что авторские трактовки имеют несколько ироничный характер, но в то же время они как бы синтезируют реплики и оставляют в них только подноготный, ничем не прикрытый, истинный смысл. "Ах, тетенька-тетенька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь они на нас обиделись! И родимая же ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чем, и зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла - не думала! И что же ты нас не слушалась? (И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчет избы ещё поговорим!)". Читая между строк рассказ Солженицына, можно понять, что и сам Александр Исаевич делает совсем иные выводы из услышанного, чем те, которых можно было ожидать. "И только тут - из этих неодобрительных отзывов золовки - выплыл передо мной образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок". "Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село". Невольно вспоминаются слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, смысл которых заключается в том, что на самом деле всё не так, как в действительности. Матрёна - это противопоставление той действительности, которая в рассказе Солженицына выражена через злобу, зависть и стяжательство людей. Своим образом жизни Матрена доказала, что любой, кто живет в этом мире, может быть честным и праведным, если он живет праведной идеей и крепок духом.