Среди большого поля стоит маленькая хатка. Её построили для того, чтобы люди могли укрыться и посидеть в тепле в ненастье. Однажды среди летнего дня небо вдруг обложили тучи, пошёл дождь. В поле в это время были трое мальчик...

Русский язык

Среди большого поля стоит маленькая хатка. Её построили для того, чтобы люди могли укрыться и посидеть в тепле в ненастье. Однажды среди летнего дня небо вдруг обложили тучи, пошёл дождь. В поле в это время были трое мальчиков. Они вовремя спрятались от дождя и смотрели, как с неба льют потоки воды. Вдруг они увидели: к хатке бежит мальчик лет десяти. Они не знали его, мальчик был из соседнего села. Он промок до нитки, замёрз так, что у него зуб на зуб не попадал. И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя и сидел в сухой одежде, сказал: – Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь и теперь дрожишь от холода. Мне очень жаль тебя… Второй мальчик тоже произнёс красивые и жалостливые слова. – Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди поля. Я сочувствую тебе, мальчик… А третий не сказал ни слова. Он молча снял свою рубашку и отдал дрожащему от холода мальчику. Красивы не красивые слова. Красивы красивые дела. Какая главная мысль текста? Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость