(x-3/5*x)*1целая 1/24-1целая 3/4=1целая 1/6 Помогите пожалуйста!!!
Математика
(x-3/5*x)*1целая 1/24-1целая 3/4=1целая 1/6 Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/24=25/24 1 3/4=7/4 1 1/6=7/6 (x-3)*25)/5x*24 -7/4 =7/6 5(x-3)/24x =7/6 +7/4 (5x-15)/24x=(14+21)/12 12(5x-15)=35*24x 60x -180 -840x=0 -780x =180 x = -180/780 x= -3/13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольная нижняя грань аквариума длиной 6 м и шириной 4 м имеет подсветку квад??атной формы со стороной 3 м сделай чертёж прямоугольной грани а...
Биология