Синквеин слова конвергенция

Биология
Синквеин слова конвергенция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Конвергенция 2.Новое, Лучшее. 3.Сближаюсь,схожусь, приобретение 4.Органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию 5. Эволюция
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