Как найти площадь круга если известна только длинна окружности

Математика
Как найти площадь круга если известна только длинна окружности
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=2ПR, R=C/2П S=ПR²=П·(С/2П)²=(П·С²)/4П²=С²/4П П≈3,14 S≈ C²/4·3,14≈C²/12,56
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