Используя карту мира Опишите географическое положение Средиземного моря Заполните пропуск в предложениях.Относятся к ......... океану.
География
Используя карту мира Опишите географическое положение Средиземного моря Заполните пропуск в предложениях.Относятся к ......... океану.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относится к Атлантическому океану
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