Используя карту мира Опишите географическое положение Средиземного моря Заполните пропуск в предложениях.Относятся к ......... океану.

География

Используя карту мира Опишите географическое положение Средиземного моря Заполните пропуск в предложениях.Относятся к ......... океану.

Автор: Гость