Чем афиша отличается от объявления
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Чем афиша отличается от объявления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афиша- чаще всего используется в цирках, театрах... И рассказывает о каком то новом представлении. Обьявление- используется для ознакомления читателей с какими либо услугами... (ремонт, продажа и т.п.)
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