Прямоугольная нижняя грань аквариума длиной 6 м и шириной 4 м имеет подсветку квад??атной формы со стороной 3 м. Сделать чертеж прямоугольной грани аквариума с подсветкой квадратной формы.Вычисли ее неосвещенную часть.Запиши ответ

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Я так понимаю здесь смысл задачи в площади, т.е.: 1) 6 х 4 = 24 м2 - площадь дна аквариума 2) 3 х 3 = 9 м2 - площадь подсветки 3) 24 - 9 = 15 м2 - неосвещенная часть Чертеж простой, начерти прямоугольник 6 см на 4 см, и посередине начерти квадрат 3 на 3 с