Прямоугольная нижняя грань аквариума длиной 6 м и шириной 4 м имеет подсветку квад??атной формы со стороной 3 м. Сделать чертеж прямоугольной грани аквариума с подсветкой квадратной формы.Вычисли ее неосвещенную часть.Запиши ответ

Другие предметы
Прямоугольная нижняя грань аквариума длиной 6 м и шириной 4 м имеет подсветку квад??атной формы со стороной 3 м. Сделать чертеж прямоугольной грани аквариума с подсветкой квадратной формы.Вычисли ее неосвещенную часть.Запиши ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю здесь смысл задачи в площади, т.е.: 1) 6 х 4 = 24 м2 - площадь дна аквариума 2) 3 х 3 = 9 м2 - площадь подсветки 3) 24 - 9 = 15 м2 - неосвещенная часть Чертеж простой, начерти прямоугольник 6 см на 4 см, и посередине начерти квадрат 3 на 3 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите не менее трех частиц(атомы или ионы), электронная схема которых 2е,8е
Ответить
Физика
Помогите физику решить V=4л Pводы=1000кг/м^3 1л=0,001м^3 Fт=?
Ответить
Русский язык
Помогите оъединить слова в один термин! Культура, искусство, наука - ?
Ответить
Литература
Краткий отзов о книге белый клык
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите с тестом умоляю
Ответить