Составление меню полезного ужина для зарубежных гостей
Обществознание
Составление меню полезного ужина для зарубежных гостей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячие закуски (возьму свою любимую французскую кухню) Горячие закуски Курица по французки Луковый суп Фуагра Холодные закуски Картофельный гратен Деревенская курица по французки. Соте. Напитки Апельсиновый крюшон с шампанским Горячий шоколад
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