Кого можно назвать лучшим другом?
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Кого можно назвать лучшим другом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучший друг- это тот человек, который придёт тебе на помощь в любую минуту, выручит из сложной ситуации, не выдаст тебя никому. Не будет насмехаться над тобой, быстро даст тебе нужную вещь, которую ты попросишь. Лучший друг — это тот, кто всегда поймет и поддержит, тот, кому мы будем плакаться посреди ночи, и тот, кого очень не хватает, если он не рядом.
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