Найти сопротивление цепи
Физика
Найти сопротивление цепи
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Гость:
R=U/i (напряжение делить на силу) R=pl/S
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