Найти сопротивление цепи

Физика
Найти сопротивление цепи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/i     (напряжение делить на силу) R=pl/S   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Краткий рассказ о герои Кроше из рассказа каникулы кроша заранее спасибо)))
Ответить
Русский язык
Среди большого поля стоит маленькая хатка. Её построили для того, чтобы люди могли укрыться и посидеть в тепле в ненастье. Однажды среди летнег...
Ответить
Физика
После того, как школьник выпил всю воду из бутылки, в ней осталось V=0,8 мл воды в вид?? капель на стенках. Он плотно закрыл бутылку и поставил её ...
Ответить
Русский язык
Кого можно назвать лучшим другом?
Ответить
Обществознание
Составление меню полезного ужина для зарубежных гостей
Ответить