Краткий рассказ о герои Кроше из рассказа каникулы кроша заранее спасибо)))

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Повесть о том, как школьники 9 класса проходили летнюю практику на автобазе, которая шефствует над их школой. У Кроша не было технической наклонностей, ему хотелось устроиться во время практики на машину, чтобы поводить. Но вместе со Шмаковым Петром попал в гараж. Сначала им ничего не доверяли, они только наблюдали. В гараже рабочие считали Кроша маленьким, но после того, как он показал им свои права, хотя и детские, это произвело на всех впечатление. Постепенно ребята втянулись в работу.Игорь работал в конторе, ходил по цехам и заполнял бланки. Держал себя так, как будто он заместитель главного инженера. Он любил околачиваться среди старших, быть в центре внимания.На собрание класса после недели практики Игорь предлагает восстановить списанный ГАЗ-51. Все ребята его поддерживают. Крош предлагает, прежде чем браться за такое трудное дело, посмотреть в каком состоянии автомобиль. Его никто не слушает. Как всегда Игорь предлагает что-то, а если не получается виноваты все, кроме него.Крош предлагает составить дефектную ведомость. В это время в столе у Лагутина находит подшипники, которые тот должен был поставить на машину. Автомобиль вышел с гаража со старыми деталями. Мальчик не может поверить в то, что Лагутин так может поступить с государством — продать подшипники, а деньги забрать себе. Крош для себя уяснил, что Лагутин жулик.Крош, Шмаков, Вадим и Игорь живут в одном дворе. Игорь не знакомил остальных со своими взрослыми друзьями. Стеснялся. Вадима, как друга, это задевало.На следующий день Вадим объявил всем одноклассникам, чтобы те собирали все, что может сгодиться для их автомобиля. Как раз в это время пропадают новые амортизаторы. Крош догадался, кто их взял — Лагутин. Сразу же обнаружились пропажи и на других складах. Все пропавшие вещи, кроме амортизаторов, оказались на складе, отведённом под машину школьников. Игорь стал обвинять в этом Вадима, хотя был виноват сам — это он сказал Вадиму, что директор разрешил собирать вещи по цехам. С этого момента Вадим выходит из-под влияния Игоря. Ребята попросили прощения. Школьникам сказали искать амортизаторы.Ребятам посоветовали отреставрировать списанный автомобиль, который находится в Липках, так как он в лучшем состоянии. За ним поехали Крош, Шмаков, Игорь и Вадим. На месте произошла авария: ребята перевернули эту машину. Крош, Шмаков и Вадим остались ночевать в автомобиль, так как им было стыдно возвращаться в город без ничего. А Игорь вернулся домой, якобы предупредить родных. Когда дети и машина оказалась в Москве, родители подняли шум. Директор объявил выговор Зуеву. Крош хочет написать заявление, так как виноваты ребята. Игорь отговаривает, да и Зуеву все равно.Игорь говорит Крошу, что ходят слухи будто Зуёв взял амортизаторы. Мальчик решает поговорить с Лагутиным. Слесарь коверкает слова школьника, и уже вся автобаза знает, что Крош думает, что Зуёв взял амортизаторы. На Кроша смотрят с укоризной. Мальчик страдает, ведь он хотел как лучше.Вадим находит амортизаторы и показывает Крошу. Решают их не забирать и тем самым выйти на вора. Вечером на танцах Майка танцует с Лагутиным. Крош решает с ней никогда не разговаривать.На следующее утро амортизаторов не оказалось на месте. Мальчики изучили следы: одни от Волги, другие от вездехода. Крош рассказывает обо всем Шмакову.Школьникам дали аванс. Крош бездумно потратил почти все день. У Шмакова они остались целы.Крош все же пишет заявление о том, что в Липках Зуёв не был виновен. Директор сердится и просит не вмешиваться ни в своё дело.Дело по восстановлению машины продвигалось медленно. Только Крош и Шмаков почти все сделали. Но потом всем детям запретили заниматься ремонтом в рабочее время. На собрании решили, что делать это они будут после своей смены, а мастера им будут помогать. Дело пошло быстрее.В воскресенье Крош и Шмаков решили съездить покупаться в Химки. С ними навязался Вадим. Во дворе встречаю Игоря, который возится с москвичом брата и не может её починить. Крош и Шмаков помогают ему. Игорь под страхом очередной поломки автомобиля берет мальчиков в Серебряный бор, где гораздо лучше. Там он встречает свои друзей и отдаляется от одноклассников. В конце концов, все знакомятся и плавают вместе. Крош обращает внимание на следы машины, на которой приехали друзья Игоря. Они те же, что на месте преступления.Крош опять разговаривает с Майкой и рассказывает ей историю с амортизаторами. Ребята решают поговорить с Игорем на чистоту. Игорь приглашает своих друзей на Волге и выясняется, что они не брали амортизаторов. Но это мог сделать человек, которому они отдавали свою машину в ремонт. А это был Лагутин с приятелем. Через некоторое время весь класс знал историю с амортизаторами. Лагутин посматривал на Кроша искоса. Крош и Шмаков разговаривают с Лагутиным. Вечером к Крошу приходит диспетчер Зина. Мальчик убеждает её, что если амортизаторы найдутся, то Лагутину ничего не будет.В последний день практики машина окончательно готова, нашлись злосчастные амортизаторы и директор автобазы сначала ругает, а потом хвалит за честность Кроша.