В школьном туристическом слете приняли участие 35% учеников это 224 ученика. Сколько учеников в школе
Алгебра
В школьном туристическом слете приняли участие 35% учеников это 224 ученика. Сколько учеников в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 % - x уч 35 % - 224 уч x = (100*224)/35 = 640 уч
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