Тема проекта : как нельзя говорить ( по частям речи )
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Тема проекта : как нельзя говорить ( по частям речи )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возн - корень; ик, а - суффиксы; ет - окончание; возникает-что делает? -глагол 1 спряжения, в предложениях выступает в роли сказуемого
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