Трем операторам дали книгу на набор. Первый оператор набрал седьмую двадцатых, а второй оператор набрал оставшейся части 0,6, третий оператор набрал оставшеюся часть. Но он набрал на 120 страниц меньше чем первый и второй опера...

Гость: Гость:

Х - вся книга 7х/20 = 0,35х- набрал первый 13х/20 = 0,65х- осталось после первого 0,65х*0,6 = 0,39х - набрал второй 0,65х-0,39х = 0,26х - осталось после второго - и как раз эту часть набрал третий оператор 0,35х+0,39х = 0,74х - набрали первый и второй вместе 0,74х-0,26х = 0,48 х настолько первый и второй вместе набрали, чем третий. А это равно по условию 120 страниц. Уравнение: 0,48х=120 х=120:0,48 = 250 (страниц) - в книге всего Проверяем: 250* 0,35 = 87,5 стр. первый (250-87,5) * 0,6 = 97,5 - второй 87,5+97,5 = 185 - 1 и 2 вместе 250-185=65 - третий набрал 185-65 = 120 стр. - настолько больше 1 и 2 больше чем третий. Все сходится. Ответ: 87,5 стр., 97,5 стр., 65 стр.