Найди в тексте имена прилагательные . в юном месяце апреле в старом парке тает сне?? и веселые качели начинают свой разбег.позабыто все на свете сердце замерло в груди только небо.только ветер. только радость впереди. к каким с...
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Найди в тексте имена прилагательные . в юном месяце апреле в старом парке тает сне?? и веселые качели начинают свой разбег.позабыто все на свете сердце замерло в груди только небо.только ветер. только радость впереди. к каким существительным относятся прилагательные. к слову апрель подбери имена прилагательные. запиши апрель какой. для справок теплый зимний солнечный
Ответ(ы) на вопрос:
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Прилагательные-юном,старом,веселые.Юный относится к месяцу,старом относится к парку,веселые к качелям.Апрель-теплый
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