Найди в тексте имена прилагательные . в юном месяце апреле в старом парке тает сне?? и веселые качели начинают свой разбег.позабыто все на свете сердце замерло в груди только небо.только ветер. только радость впереди. к каким с...

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Найди в тексте имена прилагательные . в юном месяце апреле в старом парке тает сне?? и веселые качели начинают свой разбег.позабыто все на свете сердце замерло в груди только небо.только ветер. только радость впереди. к каким существительным относятся прилагательные. к слову апрель подбери имена прилагательные. запиши апрель какой. для справок теплый зимний солнечный

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