A)3x^2-12x б) ab-2a+b²-2b в)4x²-9 г) x³-8x+16x
Алгебра
A)3x^2-12x б) ab-2a+b²-2b в)4x²-9 г) x³-8x+16x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) =3x(x -4) b) =b(a +b) -2(a +b) = (a +b)(b -2) в) =(2x -3)(2x +3) г) =x^3 +8x=x(x² +8)
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