Почему либерализм не стал ведущей политической силой в россии
История
Почему либерализм не стал ведущей политической силой в россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надежда на налаживание отношений либералов с государством появилась после прихода к власти Лорис-Меликова, но после гибели Александра II шанс для сотрудничества был утерян.Либерализм не стал ведущей политической силой в стране. Его опора в обществе была мала - лишь интеллигенция и часть дворянства. Развитию мешали безграмотность и общинные формы жизни населения. Большим просчетом либералов было то, что в момент отмены крепостничества они не добились разрушения общины и создания большого слоя земельных собственников. Кроме того, либералам не удалось преодолеть разобщенность в своих же рядах.
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