Почтольон проехал на велосипеде 36 км за 2 ч затем он уменьшил скорость на 2 км/ч и ехал ещё 3 ч сколько всего километров проехал на велосипеде почтальён?
Математика
Почтольон проехал на велосипеде 36 км за 2 ч затем он уменьшил скорость на 2 км/ч и ехал ещё 3 ч сколько всего километров проехал на велосипеде почтальён?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36:2=18(км/ч) - скорость почтальона. 2) 18-2=16(км/ч) - скорость движения после снижения. 3) 16*3=48(км) - проехал за 3 часа. 4) 36+48=84(км) - всего. Ответ: 84км проехал почтальон.
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