Почтольон проехал на велосипеде 36 км за 2 ч затем он уменьшил скорость на 2 км/ч и ехал ещё 3 ч сколько всего километров проехал на велосипеде почтальён?

Математика

Почтольон проехал на велосипеде 36 км за 2 ч затем он уменьшил скорость на 2 км/ч и ехал ещё 3 ч сколько всего километров проехал на велосипеде почтальён?

Автор: Гость