Почтольон проехал на велосипеде 36 км за 2 ч затем он уменьшил скорость на 2 км/ч и ехал ещё 3 ч сколько всего километров проехал на велосипеде почтальён?

Математика
Почтольон проехал на велосипеде 36 км за 2 ч затем он уменьшил скорость на 2 км/ч и ехал ещё 3 ч сколько всего километров проехал на велосипеде почтальён?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36:2=18(км/ч) - скорость почтальона. 2) 18-2=16(км/ч) - скорость движения после снижения. 3) 16*3=48(км) - проехал за 3 часа. 4) 36+48=84(км) - всего. Ответ: 84км проехал почтальон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему либерализм не стал ведущей политической силой в россии
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему Любовь в романе-эпопее война и мир
Ответить
Русский язык
Укажите лицо и число данных глаголов. Подберите и запишите к ним синонимы в том же лице и числе. Видете-...,врут...,мастерим-...,шагаешь....,бере...
Ответить
Алгебра
A)3x^2-12x б) ab-2a+b²-2b в)4x²-9 г) x³-8x+16x
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить номера 6, 7 и 11, 12 заранее спасибо. Алгебра, 7 класс, Колягин, Ткачева, Проверь себя к главе 5. Даю 99 баллов
Ответить