Разложите на множители 125-d^3
Математика
Разложите на множители 125-d^3
Ответ(ы) на вопрос:
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125-d^3 = 5^3 - d^3 = (5-d)* (5^2+ 5d + d^2)
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