Разложите на множители 125-d^3

Математика
Разложите на множители 125-d^3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125-d^3 = 5^3 - d^3 = (5-d)* (5^2+ 5d + d^2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В комнате ,где играли дети,стояли стулья на четырех ножках.Когда все дети сели по одному в кресло,то свободных мест не осталось. Сумма ног детей и ...
Ответить
Математика
Помогите решить уровнение (a+x):c+b=m Надо подставить числа помогите пожалуйста
Ответить
Биология
Какие железы участвуют в гуморальной регуляции деятельности организма
Ответить
Химия
1.Определите количество вещества , которому соответствует 44,8л азота. 2.Определите массу соли , которая образуется при взаимодействии 4,9г серно...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (3х+1)(3х-1)-(х+2)(х-1)=8 позязя
Ответить