Помогите решить уровнение (a+x):c+b=m Надо подставить числа помогите пожалуйста

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Берём два произвольных числа для скобок, например, 6 и 6, т. е. (6+6); делим это к примеру на 2 (6+6):2 и прибавляем, например, 4. (6+6):2+4. Считаем 6+6=12, 12:2=6, 6+4=10. Итак (6+6):2+4=10