В комнате ,где играли дети,стояли стулья на четырех ножках.Когда все дети сели по одному в кресло,то свободных мест не осталось. Сумма ног детей и ножек кресло ровная 42.Сколько кресло стояло в комнате. Сколько было детей?
Математика
В комнате ,где играли дети,стояли стулья на четырех ножках.Когда все дети сели по одному в кресло,то свободных мест не осталось. Сумма ног детей и ножек кресло ровная 42.Сколько кресло стояло в комнате. Сколько было детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через уравнение: Пусть детских ножек было х штук, тогда ножек стула было 2х шт. всего 42 шт. Уравнение:х+2х=423х=42х=42/3х=14 шт - детских ножек14/2=7 детей.Значит, 7 кресел было.Проверка:7*2+7*4=14+28=42 (ножки) Ответ. 7 кресел и 7 детей.
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