В комнате ,где играли дети,стояли стулья на четырех ножках.Когда все дети сели по одному в кресло,то свободных мест не осталось. Сумма ног детей и ножек кресло ровная 42.Сколько кресло стояло в комнате. Сколько было детей?

Математика

В комнате ,где играли дети,стояли стулья на четырех ножках.Когда все дети сели по одному в кресло,то свободных мест не осталось. Сумма ног детей и ножек кресло ровная 42.Сколько кресло стояло в комнате. Сколько было детей?

Автор: Гость