Помогите !!!!! Укажите в каждой группе слово , в котором неправильно поставлено ударение . позвАла, обострИть, дЫшащий, прОживший, завезён, завезенА, поднЯв,исчЕрпав, феномЕнт, квАртал, позвонИте, щёлкал, довезённый, прИнятый...
Русский язык
Помогите !!!!! Укажите в каждой группе слово , в котором неправильно поставлено ударение . позвАла, обострИть, дЫшащий, прОживший, завезён, завезенА, поднЯв,исчЕрпав, феномЕнт, квАртал, позвонИте, щёлкал, довезённый, прИнятый, завЕзено, завезенЫ, положИв, прИбыв, экспЕрт, агЕнт.
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ПозвалА, проживание, исчерпАв, заведено,
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