Скорость планеты Меркурий при движении вокруг солнца 47,8км\с,а скорость планеты венера на 12,8 км\с меньше. Какой путь пройдёт каждая планета за 5секунд; за 12,5секунд; за 20,9 секунд?

Математика

Скорость планеты Меркурий при движении вокруг солнца 47,8км\с,а скорость планеты венера на 12,8 км\с меньше. Какой путь пройдёт каждая планета за 5секунд; за 12,5секунд; за 20,9 секунд?

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