Скорость планеты Меркурий при движении вокруг солнца 47,8км\с,а скорость планеты венера на 12,8 км\с меньше. Какой путь пройдёт каждая планета за 5секунд; за 12,5секунд; за 20,9 секунд?
Математика
Скорость планеты Меркурий при движении вокруг солнца 47,8км\с,а скорость планеты венера на 12,8 км\с меньше. Какой путь пройдёт каждая планета за 5секунд; за 12,5секунд; за 20,9 секунд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47,8-12,8=35 км/с - скорость Венерыза 5 с47,8*5=239км-Меркурий35*5=175км-Венераза 12,5с47,8*12,5=597,5 км-Меркурий35*12,5=437,5 км- Венераза 20,9 с47,8*20,9=999,02км-Меркурий35*20,9=731,5 км-Венера
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