Скорость планеты Меркурий при движении вокруг солнца 47,8км\с,а скорость планеты венера на 12,8 км\с меньше. Какой путь пройдёт каждая планета за 5секунд; за 12,5секунд; за 20,9 секунд?

Математика
Скорость планеты Меркурий при движении вокруг солнца 47,8км\с,а скорость планеты венера на 12,8 км\с меньше. Какой путь пройдёт каждая планета за 5секунд; за 12,5секунд; за 20,9 секунд?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47,8-12,8=35 км/с - скорость Венерыза 5 с47,8*5=239км-Меркурий35*5=175км-Венераза 12,5с47,8*12,5=597,5 км-Меркурий35*12,5=437,5 км- Венераза 20,9 с47,8*20,9=999,02км-Меркурий35*20,9=731,5 км-Венера

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Таблица распределения выборки суммы баллов после четырех вступительных экзаменов имеет вид ВАРИАНТА 12 ,13 ,14 ,15 ,16, 17, 18, 19, 20. а кратность...
Ответить
Обществознание
Какие бывают притоки у реки темернички.
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 4/7*35/36*3/5
Ответить
Математика
Разложите на множители 125-d^3
Ответить
Математика
В комнате ,где играли дети,стояли стулья на четырех ножках.Когда все дети сели по одному в кресло,то свободных мест не осталось. Сумма ног детей и ...
Ответить