Таблица распределения выборки суммы баллов после четырех вступительных экзаменов имеет вид ВАРИАНТА 12 ,13 ,14 ,15 ,16, 17, 18, 19, 20. а кратность 5, 1, 7, 12, 10, 9, 5, 3, 2. А) составьте многоугольник распределения кратност...
Алгебра
Таблица распределения выборки суммы баллов после четырех вступительных экзаменов имеет вид ВАРИАНТА 12 ,13 ,14 ,15 ,16, 17, 18, 19, 20. а кратность 5, 1, 7, 12, 10, 9, 5, 3, 2. А) составьте многоугольник распределения кратностей, Б)Определите моду, размах и среднее значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) мода - это то, что повторяется больше всего размах - разница между самым большим и самым маленьким среднее значение - это сумма всех, деленная на количество
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