Какие бывают притоки у реки темернички.

Обществознание
Какие бывают притоки у реки темернички.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темерни́к (разговорное название —Темерни́чка) — равнинная река, протекающая по Ростовской области и являющаяся правым притоком реки Дон. Длина реки — 35,5 км, из них 18 км по территории Ростова. Средний уклон реки 2,3 %, ширина русла в среднем до 10 м, глубина Темерника — 0,3-0,8 м. Река Темерник является естественным приёмником поверхностного стока с городской и прилегающей к городу местности с площадью водосбора 293 км².
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