Воздействие человека на природу

Биология
Воздействие человека на природу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Негативное. Так как человек портит природу всякими газами и уничтожает ее, а не облагораживает
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