В чем различаются обсолютная и конституционная монархия?

Обществознание
В чем различаются обсолютная и конституционная монархия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монархия: наличие единоличного главы государства, который пользуется своей властью пожизненно и обычно передает ее по наследству (король, император). Монархия бывает абсолютная (неограниченная) и конституционная (ограниченная). Абсолютная монархия: власть правителя ничем не ограничивается. Конституционная монархия: власть монарха ограничена представительным органом, действующим на основе конституции.
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