Напишите множественное число существительных: Goods, phonetics, foot, man, photo, ship, bus, country, child.

Английский язык
Напишите множественное число существительных: Goods, phonetics, foot, man, photo, ship, bus, country, child.
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Гость:
Goods, phonetics, feet, men, photos, ships, buses, countries, children
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