Помогите пожалуйста 1) найдите значений выражения, 2)кокой график изображен на ри??унке
Математика
Помогите пожалуйста 1) найдите значений выражения, 2)кокой график изображен на ри??унке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√0.36-0.4)/(√0.36-√0.09)=0.6-0.4)/(0.6-0.3)=0.2/0.3)=2/3 на второй фотографии график y=x^2+2
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