Вычислите Архимедову силу, действующую на тело человека когда он находится под водой. Объем тела человека принять равным 72 дм^3 помогите
Физика
Вычислите Архимедову силу, действующую на тело человека когда он находится под водой. Объем тела человека принять равным 72 дм^3 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так ) сила Архимеда = ро воды которое равно 10^3 *V п.ч.т (погруженной части тела у нас всего человека ) * g равное 10 или 9,8 я взяла 10)
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