Помогите( опять нужно "дано" и "доказательство"

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Дано сама напишешь, оно на рисунке, списать не трудно Есть такое свойство : Если две параллельные линии пересечены секущей, то накрест лежащие углы рачны Значит угол FВД=ВАС Есть признак параллельных прямых: Если при пересечении двух двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, значит они параллельны. Значит АС парал. ВД