В трекгольнике KLM (K=90) проведена медиана КN. Найдите величину угла LMK, если кгол LKN=32
Математика
В трекгольнике KLM (K=90) проведена медиана КN. Найдите величину угла LMK, если кгол LKN=32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике медиана прямого угла будет равна отрезкам на которые она делит гипотинузу, т к если описать вокруг него окружность , то её центром будет точка н , а медиана и отрезки-радиусами тк к=90 нкм=90-32=58 а тк кнм-равнобедренный, то кнм=58
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