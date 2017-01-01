1) 4 маляра окрашивают 6 комнат за 5 часов. За какое время 12 маляров окрасят 18 комнат??? 1) 5часов 2)10часов 3)15часов 4)20часов 2)Учитель предложил Саше 6 задач. За каждую нерешённую задачу учитель давал ему 2 дополните...

Математика
1) 4 маляра окрашивают 6 комнат за 5 часов. За какое время 12 маляров окрасят 18 комнат??? 1) 5часов 2)10часов 3)15часов 4)20часов 2)Учитель предложил Саше 6 задач. За каждую нерешённую задачу учитель давал ему 2 дополнительные задачи. В итоге Саше пришлось решать 14 задач. сколько задач Саше не удалось решить??? 1) 4 2) 6 3) 8 4) 10 3) Сколько различных трёхбуквенных слов может быть составлено из букв АБВГ, если буквы в слове могут повторятся. 1) 24 2) 64 3) 32 4) 81
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