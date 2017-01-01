Ответветти на 3 вопрос. баллада о "Светлана"

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В старину было очень распространено гадание на святках в период от Рождества до Крещения.Гадали в основном молодые незамужние девушки. Гадания начинали когда в доме зажигали свечи, а полуночные гадания в 12 ночи. Лучшими местами для гадание считались "тёмные" места: заброшенные дома, бани, подвалы, сени. Гадать девушки ходили тайком, босиком, в одной рубахе. " Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали"- это первые строки баллады повествуют нам о одном из видов гадания. Девушки бросали свою обувь на улицу, и считалось кто принесёт девушке обратно башмачок, тот и её суженный. В так же в балладе был описан ещё один вид гадания: Зеркало при свечах. На зеркале гадание считалось опасным и страшным, но самым правдивым и ясным. Так же девушки пели подблюдные песни. Чаще девушки гадали компаниями на суженного-ряженного. Вроде бы всё написала, если хотите можете по подробнее найти описание всех ритуалов. Вообще тема гаданий очень интересно, а если сделать эту информацию в виде презентации- будет классно)